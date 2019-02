© foto di Federico Gaetano

Il giocatore brasiliano della Juventus Douglas Costa, riporta Lastampa.it, questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale, intorno alle 11,15, lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià (Vercelli). Non ha riportato ferite l'ala brasiliana, a bordo di una Jeep Cherokee, mentre l'altro conducente (47 anni) a bordo di una Fiat Punto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Biella.