Juventus, Manolas o Benatia: il piano di Paratici per blindare la difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Almeno due rinforzi per blindare qualitativamente e numericamente la difesa della Juventus. Secondo quanto riporta Sportmediaset, col ritiro di Andrea Barzagli e il mancato riscatto di Martin Caceres i bianconeri si starebbero guardando intorno per sistemare il pacchetto arretrato. E se i giovani Cristian Romero (Genoa) e Merih Demiral (Sassuolo) sono già "prenotati" in chiave futura, il presente potrebbe riproporre alla Continassa Medhi Benatia, oggi all'Al-Duhail, o portarci per la prima volta il centrale della Roma Kostas Manolas. Senza dimenticare Matthijs de Ligt, il giovane e talentoso difensore dell'Ajax la cui altissima valutazione di mercato, insieme all'agguerrita concorrenza, rischia però di farlo restare solamente un sogno estivo e nulla più.