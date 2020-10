Juventus, Massimo Mauro boccia Morata: "Destinato a fare parecchia panchina"

Massimo Mauro parla a Tuttosport del ritorno alla Juventus di Alvaro Morata, dando una lettura non particolarmente positiva della seconda avventura dello spagnolo a Torino: "Penso che Morata sia destinato a fare parecchia panchina. Con Dybala, Kulusevski e Chiesa che hanno il compito di portare la palla in area per Cristiano Ronaldo, non c'è molto spazio per Morata".