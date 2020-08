Juventus, messaggio dall'Arsenal: via libera per Lacazette. Douglas Costa contropartita

L'Arsenal è pronto a lasciar partire Alexandre Lacazette. Lo scrive The Athletic: la società londinese non ha chiuso all'addio al giocatore sul quale c'è la Juventus che è appunto alla ricerca di un 9. La valutazione del francese, contratto in scadenza nel 2022, è di 35 milioni circa di euro ma i londinesi hanno aperto anche alla possibilità di scambi. I nomi sarebbero quelli di Douglas Costa, gradito a Mikel Arteta, e del difensore Cristian Romero, possibili contropartite per il ventinovenne ex Olympique Lione.