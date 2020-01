© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus potrebbe farsi avanti per Manuel Locatelli, a giugno. A sostenerlo è Il Corriere dello Sport che spiega come il Sassuolo lo abbia pagato 12 milioni di euro più bonus, ma che la cifra sia lievitata già parecchio. L'esplosione del centrocampista è marchiata De Zerbi che ha già avuto ottime parole, anche in chiave nazionale.