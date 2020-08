Juventus, nell'allenamento di oggi Bentancur e Ramsey in gruppo. Ancora a parte Dybala

Report dalla Continassa per la Juventus: il sito ufficiale informa che la squadra quest'oggi, dopo il riscaldamento e il “torello”, ha lavorato sui possessi palla, disputando poi una partitella finale, intervallata da esercizi atletici. Come da programma, Douglas Costa e Dybala hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, mentre Bentancur e Ramsey hanno lavorato in gruppo; giornata di scarico per Sami Khedira, secondo il suo programma. Infine, da segnalare che Matthijs de Ligt è rientrato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo.