Juventus, nuovo asse col Barcellona: ipotesi scambio De Sciglio-Semedo

Asse quanto mai caldo fra Juventus e Barcellona. I due club non sono solo in contatto per tentare lo scambio Pjanic-Arthur ma anche per intavolare un discorso per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Mattia De Sciglio sarebbe molto apprezzato dai dirigenti blaugrana che potrebbero inserire in una possibile trattativa Nelson Semedo, considerato in uscita dal club catalano.