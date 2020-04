Juventus, obiettivo Ferran Torres: è ancora duello a distanza col Borussia Dortmund

La Juventus è in corsa per arrivare all'ala del Valencia Ferran Torres che però piace molto anche al Borussia Dortmund. Potrebbe tornare di moda lo scontro di mercato tra i due club dopo quello che ha visto prevalere i tedeschi per quanto riguarda Haaland. La società giallonera cercherà di superare la Vecchia Signora proponendo un progetto da titolare come fatto col bomber norvegese. Il giocatore spagnolo è però intrigato dalla possibilità di giocare con uno dei suoi idoli come Cristiano Ronaldo e la corsa resta apertissima. I bianconeri potrebbero anche provare a invogliare il club di Lim proponendo un esterno come De Sciglio, visto il sicuro ritorno di Florenzi alla Roma, oppure di un centrale come Rugani. A riportarlo è Tuttosport.