Juan Mata, esterno offensivo del Manchester United, è in scadenza nel corso del prossimo giugno e la Juventus starebbe pensando a lui come potenziale colpo "Ramsey bis", ovvero a costo zero. Un'operazione tutt'altro che facile visto le qualità del calciatore, ma la Juventus, ormai salita di livello anche in quanto appeal per i grandi campioni di tutto il mondo, potrebbe trovare la strada giusta per convincerlo lasciare la Premier per approdare in Italia. A riportarlo è Tuttosport.