Juventus, Paratici cerca una via per anticipare l'arrivo di Ramsey

La Juventus continua a cercare una via per anticipare l'arrivo in Italia di Aaron Ramsey nel corso di questo mese di gennaio. I 20 milioni di euro richiesti dai Gunners per liberarlo subito sono troppi per un giocatore in scadenza in estate e Paratici cerca una strada alternativa. Mehdi Benatia, scontento del poco impiego bianconero, potrebbe essere una soluzione visto il bisogno di Emery di acquistare un difensore, però la Juve non vorrebbe privarsene adesso anche su espressa richiesta di Allegri. In attesa dell'illuminazione intanto, il giocatore effettuerà le visite mediche per firmare il contratto dalla prossima estate, con una piccola speranza ancora viva di anticipare i tempi e dare subito una mano alla sua nuova squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.