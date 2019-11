© foto di Imago/Image Sport

La missione di Paratici a Londra potrebbe portare a Willian, giocatore in scadenza col Chelsea, da tempo monitorato dai bianconeri. Non è escluso che i dirigenti juventini provino ad anticipare la folta concorrenza che presto si scatenerà intorno al suo nome. Inoltre, sempre tra i Blues, interessa il nome di Emerson Palmieri che potrebbe essere il perfetto sostituto di Alex Sandro in caso di cessione. In alternativa, visto che il Chelsea vorrebbe rinnovare il contratto del Nazionale italiano con origini brasiliane, potrebbe rientrare nel discorso Marcos Alonso che però aveva convinto meno Sarri nel corso dell'esperienza londinese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.