Juventus, Pedro e Giroud si sono proposti ma i bianconeri non sono convinti

Pedro e Giroud si sono proposti alla Juventus nel corso delle ultime settimane. I due calciatori del Chelsea stanno cercando una nuova sistemazione: il primo per scadenza di contratto, il secondo nonostante l'opzione esercitata per il rinnovo fino al 2021. I prezzi sono da outlet proprio per questi motivi, ma i bianconeri non sono convinti dal potenziale affare e dunque stanno pensando ad altre soluzioni. A riportarlo è Il Corriere di Torino.