Juventus, Pjanic dopo il ko di Genova: "Prima o poi doveva accadere"

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha commentato così su Instagram la sconfitta di questo pomeriggio col Genoa, la prima in questo campionato di Serie A: "Prima o poi doveva accadere, complimenti al Genoa. Non cerchiamo scuse, ma concentriamoci su cosa non ha funzionato perché non accada più!".