Juventus, Pjanic ha detto sì al Barça. Paratici vuole Arthur ma spuntano Rakitic e Vidal

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic avrebbe detto sì al Barcellona che nelle ultime settimane ha avviato i contatti per portarlo in Spagna provando a trattare con le contropartite. I bianconeri hanno chiesto Arthur che considerano il sostituto perfetto e che potrebbe garantire uno scambio alla pari utile anche come plusvalenza per entrambi i club vista le rispettive valutazioni da 60 milioni di euro. I catalani però avrebbero intenzione di cederlo per una cifra maggiore e soprattutto il centrocampista non è convinto di lasciare i blaugrana. Per questo Bartomeu ha iniziato a presentare una lista di nomi che tra gli esuberi potrebbero fare comodo alla Juve. Il primo è quello di Ivan Rakitic, che però ovviamente abbasserebbe solo di una quindicina di milioni l'esborso cash del Barça, discorso identico per Arturo Vidal. Poi ci sarebbe il terzino destro Nelson Semedo, gestito dallo stesso procuratore di Ronaldo e valutato 35 milioni, poco più della metà di quanto occorre per il bosniaco. Paratici per il momento insiste per il brasiliano, ma andando avanti col mercato non è detto che una soluzione alternativa non possa essere trovata, soprattutto dopo che è stato superato il primo scoglio, ovvero il placet dello stesso Pjanic.