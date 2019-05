© foto di Insidefoto/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport la prossima settimana dovrebbe arrivare una risposta importante per la Juventus, quella di Adrien Rabiot. Paratici da una paio di settimane ha riavviato i contatti con la madre-manager del centrocampista francese, da tempo ormai ai margini del PSG. Il parigino non è una priorità assoluta, ma è una bella opportunità: piazzare un altro colpo a parametro zero dopo Ramsey, consentirebbe alla Juventus di investire una cifra consistente per un centrale di difesa senza abbandonare il sogno Pogba.