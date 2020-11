Juventus, Rabiot salta l'amichevole con la Francia. Possibile venga rimandato a Torino

Come detto ieri, Adrien Rabiot non potrà partecipare all'amichevole di questa sera contro la Finlandia. L'Equipe precisa che il 25enne giocatore bianconero avrebbe accusato un problema muscolare durante l'ultimo allenamento e nelle prossime ore verrà sottoposto ad esami per valutare l'entità dell'infortunio: c'è anche la possibilità che possa essere rimandato subito a Torino per le cure del caso.