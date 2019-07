Juventus, retroscena Buffon. Rifiutate le due squadre di Manchester

Retroscena di mercato riguardante Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il portiere, dopo il mancato rinnovo col Paris Saint-Germain, è stato cercato dai due club di Manchester, rifiutando dai campioni d'Inghilterra un'offerta economica ben più vantaggiosa rispetto a quella della Juventus. In entrambe le squadre Buffon sarebbe stato il dodicesimo, con la titolarità di Ederson e De Gea fuori discussione. Per queste ragioni la scelta è ricaduta sulla squadra per la quale Buffon ha giocato per 17 stagioni.