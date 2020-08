Juventus, rivoluzione terzini: via Alex Sandro e De Sciglio, piace Gosens e offerta per Dest

Il quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola fa il punto sui terzini della Juventus per la stagione 2019/20. Alex Sandro - si legge - è ufficialmente sul mercato, piace al Chelsea e in caso di offerta da 40 milioni di euro la Juventus lo lascerà partire. Idee chiare per il suo sostituto: piace Robin Gosens e complici i buoni rapporti con l'Atalanta l'affare è più che fattibile. Sempre a sinistra, Luca Pellegrini torna per restare mentre Mattia De Sciglio è sul mercato.

Danilo un anno fa fu pagato 37 milioni di euro e dovrebbe restare: nel mirino Sergiño Dest, classe 2000 per il quale la Juventus ha già fatto un'offerta.