Juventus, Romero subito in estate: niente prestito al Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juventus avrebbe deciso di anticipare i tempi per Cristian Romero e, in caso di acquisto, di non lasciarlo in Liguria in prestito per un'altra stagione. Le buone prestazioni di questa stagione, stanno spingendo i bianconeri a trattare con l'obiettivo di averlo subito a disposizione in estate. Poi Paratici darà l'assalto a Matthijs De Ligt, obiettivo numero uno per il ringiovanimento della rosa.