Daniele Rugani, scrive oggi Tuttosport, è vicinissimo al rinnovo con la Juventus fino al 2023 (con opzione per il 2024). Il difensore però non è certo della permanenza, sebbene non stia spingendo per lasciare i bianconeri. La scorsa estate il Chelsea si era mosso con forza e anche nei prossimi mesi i club di Premier League potrebbero tornare all'assalto, anche se i nomi delle squadre interessate non vengono svelati dal quotidiano.