Con il ritorno di Giorgio Chiellini fra febbraio e marzo, Daniele Rugani cederà al capitano il suo posto nella lista Champions. Un altro duro colpo per il difensore centrale, che nelle gerarchie di Sarri è l'ultimo della lista. Per queste ragioni, riporta Tuttosport, è plausibile un suo addio già in questa finestra di mercato. Non sono prese in considerazione soluzioni ponte (vedi prestiti al Verona o alla Sampdoria) mentre dall'estero al momento non c'è nulla di concreto. Il rischio per il giocatore è quello di aspettare altri sei mesi per cercare poi un'altra sistemazione.