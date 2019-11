© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba di nuovo alla Juventus? Secondo quanto riportato da Tuttosport è uno scenario più che possibile. Il rapporto con il Manchester United ormai è deteriorato da tempo e già in estate il francese aveva chiesto la cessione con i Red Devils che alla fine aveva deciso di terno per farne il pilastro della ricostruzione. Un'idea che sembra già abortita. In Inghilterra si parla già di un possibile addio a gennaio, con la Juventus che resta vigile: se Pogba dovesse cambiare squadra a gennaio la Juventus dovrebbe necessariamente entrare in ballo, visto il forte interesse del Real Madrid.