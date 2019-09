Juventus, Sarri: "Con l'Atletico gara che può indirizzare la qualificazione"

Fonte: tuttojuve.com

Maurizio Sarri, ha parlato a JTV in vista della partita di questa sera contro l'Atletico Madrid:

Che gara si aspetta?

"Una partita difficile, contro una squadra forte, una squadra che ha cambiato qualcosa durante l'estate, ma alla fine secondo me n è uscita forse più forte che non meno. Tecnicamente mi sembrano addirittura più portati al palleggio rispetto al passato, il carattere è lo stesso di prima, lo stadio è difficile, quindi è partita difficile e importante per noi, perché la prima del girone è sempre una partita che può indirizzare la qualificazione. Partita importantissima e difficile".

Quali sono le cose che la sua Juventus deve fare bene in questa partita?

"Scordarsi di tutto e di tutti, venire qui, giocare con entusiasmo, senza fare calcoli e cercare di prendere in mano la partita e giocarsela fino alla fine, senza nessun secondo calcolo".

Studiando l'Atletico, l'ha stupita qualcosa in particolare?

"Hanno sicuramente perso un grande giocatore, Griezmann, però hanno trovato questo ragazzo che è un palese talento. E mi sembrano in crescita giocatori per loro importantissimi. Secondo me Saul in questo momento è uno dei migliori centrocampisti europei. Quindi sono in evoluzione. Cominciano con questi ragazzi, Saul mi sembra sia un '94, cominciano ad avere l'età giusta e la personalità giusta per essere più che competitivi anche in Europa".