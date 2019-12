© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni dei giocatori non al meglio: "Bentancur è rimasto fermo per tre giorni, Douglas Costa per più tempo. Su quest'ultimo ho una riserva sulla tenuta. Ramsey? Fino a ieri ha lavorato in parte. Prosegue bene, oggi lavorerà in parte con la squadra. Vediamo se ci sono le condizioni per portarlo in panchina. Cristiano Ronaldo? La sensazione è che al momento il suo recupero sarà più veloce. Valuteremo nei prossimi giorni in base a come esce dalle partite, sembra in grande crescita".

