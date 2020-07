Juventus, Sarri in vista dell'OL: "Dybala? C'è una piccola possibilità di recuperarlo"

Sconfitta indolore per la Juventus in casa del Cagliari con la matematica del nono scudetto consecutivo già in tasta. Nel post partita, però, Maurizio Sarri si è soffermato sul match di Champions League che attende la sua formazione la prossima settimana contro l'OL: "Non ha nessun senso per una partita che ha delle prerogative mentali diverse da quella col Lione. I gol subiti, dato che ne abbiamo subiti più del dovuto, può essere un aspetto preoccupante, non certo questa partita".

Sarri, poi, ha parlato anche di Paulo Dybala: "E' un grandissimo giocatore e quando non può scendere in campo è normale che manchi. C'è una piccola possibilità di recuperarlo, valutiamo nei prossimi giorni se saremo in grado di recuperarlo per uno spezzone di partita o per tutti i 90'".