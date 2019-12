Juventus, Sarri: "Poca testa e poco cuore. CR7? Manca brillantezza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Per palleggio il Sassuolo è una delle migliori del campionato ma noi ci abbiamo messo del nostro, il livello di applicazione tattica nel primo tempo non era buono e siamo dovuti andare sotto per una reazione buona. Abbiamo commesso sicuramente degli errori che possono rientrare in un momento di stanchezza mentale, fisica, penso al secondo gol del Sassuolo dove abbiamo fatto una serie di errori. Per 50 minuti abbiamo giocato con poca testa e poco cuore. Cristiano? Ronaldo è in crescita, fa meglio nel finale, quindi a livello di resistenza siamo tornati al top forse gli manca brillantezza e lavoreremo su quello".