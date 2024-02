Juventus, seguito anche Mikel Merino: la Real Sociedad ha fissato un prezzo molto alto

A gennaio è arrivato Carlos Alcaraz, in prestito con diritto di riscatto dal Southampton, ma la cifra elevatissima a cui è fissato l'eventuale riscatto (quasi 50 milioni di euro) tiene comunque aperto il mercato dei centrocampisti per la Juventus. E, stando a quanto riferito da Tuttosport, uno dei profili seguiti gioca in Spagna.

Si tratta di Mikel Merino, attualmente in forza alla Real Sociedad, che da diverso tempo piace alla dirigenza bianconera, tant'è che non è la prima volta che il suo nome viene accostato a un futuro all'ombra della Mole. Tuttavia - si legge sul quotidiano - il prezzo è molto alto, si parla di circa 50 milioni di euro anche in questo caso, e allora la Juventus guarda anche altrove.