Juventus, sono 3 gli indiziati a partire. Con la variabile Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato in uscita della Juventus direttamente dal Corriere dello Sport. Con Luca Pellegrini in prestito secco al Cagliari, con Mattia Perin e Marko Pjaca sempre più vicini a dover restare in attesa del definitivo recupero dai rispettivi infortuni - si legge - rimangono tre giocatori di troppo per la lista Champions o forse più pensando a un altro acquisto. I principali indiziati a partire ora sono Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic, nonostante la legge sia sempre quella del mercato: chi riceve per prima l'offerta giusta, può nuovamente balzare in cima alla coda, ecco perché non si spengono le voci neppure su Emre Can mentre prosegue la resistenza a oltranza di Gonzalo Higuain.