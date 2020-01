© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG, spiega ESPN, continua a monitorare la situazione di Mattia De Sciglio della Juventus. Il terzino italiano piace per la sua duttilità, potendo giocare senza problemi sia a destra che a sinistra. Ad oggi non sembra in programma, da parte dei parigini, un affondo in questa sessione invernale. Ma le cose potrebbero cambiare se i bianconeri decidessero di provare a chiudere per Thomas Meunier, terzino destro che vedrà scadere il proprio contratto col PSG a giugno.