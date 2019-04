© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus tenta il sorpasso sul Real Madrid per l'acquisto in estate di Paul Pogba. Il francese è ogni giorno più lontano dal Manchester United, che farebbe a meno di cederlo, ma che è allo stesso tempo pronto a incassare tra i 120 e i 130 milioni per la sua partenza. I Blancos si sono mossi da tempo e sono attualmente in vantaggio, ma la Juve è molto attraente per il Polpo che ritroverebbe dei "fratelli" come Cuadrado e Chiellini ma anche un "mentore" come Allegri. Nei prossimi giorni si deciderà il duello a distanza, con i bianconeri che partono tutt'altro che battuti. A riportarlo è Tuttosport.