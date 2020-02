vedi letture

Juventus, Thiago Alcantara prima alternativa a Pogba: lo spagnolo vuole lasciare Monaco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe già in mente un'alternativa a Paul Pogba in vista del prossimo mercato estivo. Se il francese è il primo nome in lista, Thiago Alcantara potrebbe rivelarsi l'occasione da cogliere al volo, considerando che sono almeno due stagioni che lo spagnolo nato in Italia (è figlio di Mazinho n.d.r.) vuole lasciare il Bayern Monaco e che nei prossimi mesi potrebbe forzare la mano per cambiare aria. Il contratto in scadenza nel 2021 potrebbe aiutare la Vecchia Signora ad acquistarlo a un prezzo contenuto.