Juventus, tre giorni di riposo per la squadra. Ripresa fissata per lunedì mattina

Mattinata sui campi dello Juventus Training Center per i bianconeri, che, in attesa della ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, si sono ritrovati per una seduta di allenamento basata su lavoro fisico. Ora qualche giorno di riposo e ripresa fissata per lunedì mattina, con la squadra che usufruirà di tre giorni liberi: lo sottolinea il sito ufficiale del club.