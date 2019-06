Juventus, un acquisto dal Chelsea per pagare l'indennizzo di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra la Juventus e Maurizio Sarri, e spiega che il Chelsea punta a ottenere un indennizzo per liberare il tecnico italiano.

Sarri ha con i blues altri due anni di contratto e - si legge - servono sei milioni di euro per liberarlo. La Juventus non ha intenzione di sborsare questa cifra, ma potrebbe risarcire il club londinese con un acquisto: il giovane Juan Familio Castillo ed Emerson Palmieri, attualmente in ritiro con l'Italia a Coverciano, i due indiziati.