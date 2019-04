© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare a Raphael Varane per la propria difesa visto che il giocatore, per i media spagnoli, avrebbe già deciso di salutare il Real Madrid al termine del campionato. La clausola da 200 milioni spaventa, anche se è ovvio che il calciatore possa partire anche per una cifra più bassa (non meno di 100 milioni). Il problema più grande è però il presidente Florentino Perez, che è determinato a trattenere il giocatore.