Juventus verso Lione: Danilo o Bernardeschi e dubbio in regia. Più il rebus Dybala

A tre giorni dalla gara contro il Lione, arrivano le prime indicazioni di formazione per Maurizio Sarri. Il grande dubbio è relativo a Paulo Dybala, spiega Il Corriere dello Sport: ore decisive per valutare le sue condizioni, la sensazioni sono positive ma potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. Dubbi in tutti i reparti per la Juventus: di fatto il ballottaggio è tra Danilo e Bernardeschi, da questo dipenderà la posizione di Cuadrado. In mezzo, invece, con Bentancur e Rabiot, uno tra Pjanic e Matuidi e da questo dipenderà dove giocherà l'uruguaiano.