Juventus, vertice Sarri-Paratici a Stoccolma: il punto sulle uscite

Stoccolma è uno snodo importante per la nuova Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la sfida di questo pomeriggio con l'Atletico Madrid farà da cornice anche all'incontro fra Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il tecnico e il direttore dell’area sportiva juventina potranno confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di mercato: un vertice che avrà come argomento principale come gestire le sempre più complesse cessioni. Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono tutti sul mercato: serve cederne almeno uno, meglio due. A centrocampo uno fra Sami Khedira e Blaise Matuidi dovrebbe partire, ma se arrivassero offerte per entrambi, Paratici non le respingerebbe. In difesa c’è un centrale di troppo, probabile che sia Daniele Rugani, che nelle ultime concitate ore del merctao inglese è stato vicino all’Arsenal.