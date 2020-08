Juventus, Zaniolo solo tramite contropartite. Ma la Roma alza il muro: pronto il rinnovo

Quand'era un bambino, Nicolò Zaniolo era un tifoso della Juventus. Oggi, però, il suo cuore è giallorosso e non potrebbe essere altrimenti. Proprio i bianconeri, però, sarebbero pronti a sedurre il centrocampista classe '99, ma questo non sembra essere l'anno giusto. La Roma, infatti, chiede almeno 60 milioni cash per sedersi a trattare e non intende accettare le contropartite tecniche che da Torino sarebbero disposti a mettere sul tavolo: Federico Bernardeschi, Daniele Rugani, Cristian Romero.

Pronto il rinnovo. I motivi per cui la Roma potrebbe cominciare a pensare di cedere uno dei suoi calciatori più talentuosi sono pari a zero, specie in questo momento in cui alle porte c'è il cambio di proprietà. Per questo in casa capitolina si starebbe cominciando a ragionare su un rinnovo di contratto per portare Zaniolo ad un ingaggio top, da 3 milioni a stagione, anche al fine di allontanare eventuali sirene del mercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.