Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro del centrocampista N'Golo Kantè, centrocampista classe '91 in forza al Chelsea che in estate vorrebbe lasciare i blues. Il calciatore transalpino - si legge - ha scartato l'ipotesi Paris Saint Germain e spera che nelle prossime settimane possano andare avanti i contatti con Real Madrid e Juventus, le due priorità dell'ex Leicester.

A rendere però per i bianconeri molto difficile la trattativa è l'ingaggio: dopo l'ultimo rinnovo del contratto di novembre, Kanté a Londra guadagna 16 milioni di euro netti a stagione.