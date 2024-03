Karsdorp in campo, Ndicka con la mascherina protettiva: le ultime prima di Roma-Brighton

Intorno alle 15:30 la Roma di Daniele De Rossi è scesa in campo a Trigoria per svolgere la rifinitura alla vigilia del match contro il Brighton, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Secondo quanto riporta vocegiallorossa.it, Karsdorp è sceso regolarmente in campo con il resto dei compagni, mentre Ndicka si è allenato con una mascherina protettiva dopo il colpo subìto contro il Monza.

Queste alcune delle parole di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, in conferenza alla vigilia del match contro il Brighton: "Quanto vale il nono posto in Premier del Brighton rispetto alla Serie A? Non è facile fare un paragone. Sicuramente sono un club emergente, non ha la storia decennale. Credo che Roberto stia dando un qualcosa di riconoscibile nel mondo, un marchio che si porta dietro. Da noi quarto è il Bologna e Roberto ha portato qualcosa di simile al Sassuolo. Penso che sia una cosa simile, ma ripetibile sono se hai un allenatore con grandi idee o una società che può comprare calciatori giovani. A tre o a quattro? Non te lo dico".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Daniele De Rossi