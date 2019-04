Keita-Firmino, Liverpool avanti 2-0 con il Porto

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool si conferma quasi inarrestabile in casa. Contro il Porto basta poco per andare in vantaggio e poi raddoppiare, con qualche opportunità qui e lì che non vengono sfruttate. Porto che in qualche circostanza riesce a impensierire la retroguardia Reds, ma il 2-0 è meritato, per ora.

Al quinto minuto Anfield incomincia a esultare: Naby Keita riceve da Firmino e spara verso la porta, Oliver Torres devia imparabilmente per Casillas. L'uno a zero è servito, con outing positivo perché Firmino arriva davanti alla porta un'altra volta, ma non è preciso. Il Porto prova le ripartenze, soprattutto con Marega e Tiquinho Soares, ma la grande occasione arriva al ventunesimo, con Salah che davanti a Casillas si intenerisce e non trova la porta.

Più freddo è Roberto Firmino, dopo un'azione iniziata da Henderson e rifinita da Alexander Arnold: il più facile dei 2-0 per il brasiliano. Il Porto prova a reagire, Marega si fa ipnotizzare da Alisson dopo un contropiede veloce, poi chiede il rigore per fallo di mani (evidente) di Alexander Arnold, ritenuto involontario dall'arbitro dopo il check al Var. Permangono grossi dubbi.