Koeman su Pirlo: "Ci sarà un motivo se oggi allena la Juve. Sia a me che a lui serve tempo"

L'esperto Ronald Koeman contro l'esordiente Andrea Pirlo. Il tecnico del Barcellona ha commentato così la nuova avventura in panchina del Maestro bianconero: "È facile parlare di Pirlo da giocatore, ha dato tantissimo alle sue squadre. Posso dire ancora poco invece sul Pirlo allenatore. Ha iniziato di recente, anche se non si arriva certo su una grande panchina come quella della Juve per caso. Sia a me che a lui servono tranquillità e tempo, mi auguro che Andrea possa trionfare anche da tecnico", le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Barça.