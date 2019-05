© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sconfitta subita per 3-0 in casa dell'Espanyol, il difensore dell'Atletico Madrid Godin è stato protagonista con un autogol e in molti hanno criticato l'atteggiamento dell'uruguaiano che ha il contratto in scadenza e sembra promesso sposo all'Inter. Ad allontanare questa ipotesi però è stato Koke che su Godin ha detto: "Ha ancora la testa all'Atletico, vuole continuare qui e alla fine della stagione vedremo cosa succede".