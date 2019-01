Kouamé a un passo, il PSG in pressing per Allan: il punto sul Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco per oggi, molto per domani. Il Napoli, in questo gennaio, guarda soprattutto a giugno. Ma insegue un obiettivo dopo l'altro, sempre con la regia di Cristiano Giuntoli, il cui rinnovo, ormai imminente , potrebbe essere il vero colpo di mercato a gennaio 2019.

IN ENTRATA

All'improvviso, è tornata d'attualità la fascia destra: il Napoli ha chiesto nuove informazioni a Ferrara per Manuel Lazzari, incassando la fredda risposta della SPAL. In estate, invece, Ancelotti potrebbe trovarsi ad allenare Christian Kouamé e Hirving Lozano (qui l'anticipazione di TMW). L'accordo col Genoa per l'ivoriano è dietro l'angolo, dovrebbe diventare ufficiale in settimana: l'ex Cittadella rimarrà comunque in prestito in Liguria fino al termine della stagione. Più lontano, ma diciamo un paio di isolati, quello col PSV per il messicano rivelazione di Russia 2018: il club di Eindhoven chiede 35 milioni di euro, i partenopei puntano ad abbassarne il prezzo. Impossibile, comunque, portarlo a Castel Volturno sin da subito. Dichiarazioni alla mano, vale lo stesso discorso per Nicolò Barella: il Cagliari non vuole cederlo già ora, nel frattempo si è scatenata l'asta internazionale. Il Napoli duella con Inter e Milan sul territorio nazionale, ma ci sono anche Manchester United e Chelsea dalla Premier. Altri nomi, eccellenti, buoni per l'estate: col Boca Juniors si tratta Agustín Almendra, valutato 25 milioni di euro e che per ora non si dovrebbe muovere, né per Napoli né per altri lidi. A Stoccarda piace Benjamin Pavard, al Celta Vigo c'è l'obiettivo Stanislav Lobotka. Occhi in casa Chievo per un giovane talento: piace Sofiane Kiyine.

IN USCITA

Resistere, resistere, resistere: è l'obiettivo del Napoli per quanto riguarda il futuro di Allan. Il Paris-Saint Germain, più che alla finestra, è sull'uscio di casa del brasiliano. Addirittura, sul piatto potrebbe finirci il ritorno di Cavani, che finora non ha smosso più di tanto Giuntoli e De Laurentiis. Da Parigi, comunque, l'offensiva vera e propria dovrebbe arrivare in estate, più che nell'immediato. Rimandato in modo categorico all'estate qualsiasi interessamento di mercato per Koulibaly, il Napoli potrebbe invece salutare uno tra Amadou Diawara e Marko Rog. Il croato nel passaggio da Sarri ad Ancelotti ha guadagnato qualche minuto, ma non troppi; il guineano ha perso di vista il campo. Su entrambi c'è soprattutto la Fiorentina, ma non da sola: Genoa e Schalke 04 hanno chiesto Rog, mentre Diawara piace anche all'estero, in particolare Wolves e Siviglia. La Lazio ha bussato per Elseid Hysaj: le dichiarazioni del suo agente Giuffredi hanno smosso le acque, il Napoli vuole capire cosa succederà. Discorso, ovviamente, collegato ai nomi fatti per la fascia destra (Lazzari su tutti) poc'anzi. Adam Ounas ha mercato all'estero: Giuntoli lo ha proposto al Cagliari per Barella, ma i sardi non gradiscono contropartite, all'estero ci pensano Monaco e Saint-Etienne.