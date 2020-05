Koulibaly, Allan, Callejon e Milik. Il Napoli scende in campo con la valigia pronta

Le voci di trattative più o meno avviate, raggiungono ogni giorno il Napoli e rimbalzano, per forza di cose, nell’ufficio di Gattuso. Il quale sa bene che in questo finale di stagione, ammesso che si riparta, si giocherà parte delle sue ambizioni. Ed avrà bisogno di tutti, chiedendo un contributo importante a coloro che il mercato vuole in partenza. Insomma, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ai vari Koulibaly, Callejon, Allan, Milik.

Scelta obbligata - Il difensore senegalese ha recuperato dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori negli ultimi 5 mesi: Koulibaly ritornerà nuovamente al centro della difesa, soluzione obbligata anche per l’infortunio di Manolas che non rientrerà prima di 40 giorni.

Presente e futuro - Callejon, contratto in scadenza a giugno, continuerà a imperversare sulla fascia di sua competenza. Oltre alle qualità, indiscutibili, l’esterno spagnolo ha anche l’esperienza necessaria per sapersi gestire in momenti come questi, dove tenere la condizione fisica sarà fondamentale per evitare il rischio d’infortuni e per non temere la concorrenza di Matteo Politano, che dovrebbe rilevarne i compiti nel prossimo futuro.

Il passo d'addio - E poi, c’è Milik l’attuale capocannoniere della squadra e da lui l’allenatore si aspetta gol pesanti per chiudere la stagione in crescendo, provando a capitalizzare anche l’interdizione che sa garantire uno dal fisico possente come Allan. Poi, ci sarà il passo d’addio, si spera senza rimpianti.