Koulibaly e il razzismo: "Si deve vergognare chi ci fa i buu, non noi"

"È veramente una lotta da fare ogni giorno". Kalidou Koulibaly si espone ancora una volta contro il razzismo. Il difensore senegalese del Napoli sarà ospite di Sky Room, ecco alcune anticipazioni diffuse dal canale satellitare: "Dobbiamo farla negli stadi ma forse anche prima nelle scuole calcio. Sappiamo che è difficile prendere posizione su queste cose: non vogliamo imbrogliare alla gente o non fare piacere a chi ci supporta. Sono cose che devono essere combattute e non dobbiamo vergognarci di combattere il razzismo: si deve vergognare chi ci fa i buu".

Un messaggio ai razzisti?

"Se non conosci le persone, è difficile far capire che non devono essere razzisti. Io li invito a venire qui con me, vedranno che sono una persona normale".