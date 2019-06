Koulibaly: "Se resterò al Napoli? Non lo so, penso di sì"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al termine della prima partita in Coppa d'Africa con il suo Senegal, vittorioso contro la Tanzania, Kalidou Koulibaly, ha parlato in zona mista affrontando anche l'argomento relativo al suo futuro: "Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì”.