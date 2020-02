© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto su Instagram sul proprio profilo Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha espresso il proprio rammarico per l'infortunio che lo costringerà ad un lungo stop. Questo il suo messaggio: "Mi dispiace molto di non poter aiutare i miei compagni di squadra nelle prossime partite.

Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo presto."