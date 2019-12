Kulusevski è già una star. Inter e Premier osservano, il Parma fa muro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alzi la mano chi, oltre ai lungimiranti dirigenti del Parma, a inizio stagione avrebbe immaginato un exploit del genere da parte di Dejan Kulusevski. Trequartista classe 2000 di nazionalità svedese, Kulusevski è arrivato a Parma in estate in prestito dall'Atalanta. E senza troppi tentennamenti, il tecnico D'Aversa gli ha ritagliato un ruolo perfetto all'interno del suo impianto di gioco. Sempre nel vivo del gioco e spesso decisivo, in campionato Kulusevski ha collezionato 16 presenze, 4 gol e 6 assist.

Folgorazione nerazzurra - L'Inter, alla ricerca di rinforzi di qualità per centrocampo e attacco, fin dai primi bagliori si è interessata al giocatore. Ma la richiesta della Dea, lievitata fin quasi a 40 milioni, e la titubanza del Parma a privarsi dello svedese a gennaio hanno frenato la trattativa. Che comunque resta viva, ma più in ottica estiva che non invernale. Con le squadre di Premier che osservano interessate l'evolversi della vicenda.