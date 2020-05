Kulusevski: "Ho scelto la Juve e non l'Inter anche per il modulo. Vorrei giocare dietro le punte"

vedi letture

Dejan Kulusevski, centrocampista acquistato dalla Juventus a gennaio, con i bianconeri che hanno battuto l'Inter prelevandolo dall'Atalanta, ha parlato della sua scelta e del suo ruolo preferito, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport: "Ho scelto la Juve anche per il modulo con cui gioca. Posso fare molto bene in bianconero e imparare tantissimo. A Parma il mister ha trovato la posizione perfetta per me, mentre all'Atalanta giocavo a centrocampo. Se devo dire la mia credo che il mio ruolo è quello di centrocampista dietro le punte".