© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che Kulusevski fosse destinato a un top club in tempi brevi a Parma lo avevano capito tutti. Magari ha sorpreso la velocità della sua crescita ed è quindi comprensibile che la Juve dopo averne definito l'ingaggio voglia anche provare a portarlo via subito. In questo caso - sottolinea il Corriere dello Sport - l'idea del Parma sarebbe quella di avere un altro giocatore giovane su cui però poter accampare qualche diritto.

I nomi - Piacciono Millico e Edera del Torino, esterni offensivi che giocano a piede invertito, o il peperino della Spal Strefezza. Ma s'è guardato anche al 19enne Ian Poveda del City. Sei poi la Spal decidesse di accettare le offerte per Kurtic, ecco che parte della fisicità persa nel fare a meno di Kulusevski verrebbe recuperata.